Terör örgütü PKK propagandası yapan 2 şahıs yakalandı
Osmaniye'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen M.Ç. ve A.Z. adlı iki zanlı, düzenlenen operasyon sonrası tutuklandı.
Osmaniye'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. ve A.Z'nin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıklarını tespit etti. Şüphelilerin adresine operasyon düzenleyen ekipler, M.Ç. ve A.Z'yi gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel