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Terör örgütü PKK propagandası yapan 2 şahıs yakalandı

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Osmaniye'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen M.Ç. ve A.Z. adlı iki zanlı, düzenlenen operasyon sonrası tutuklandı.

Osmaniye'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç. ve A.Z'nin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıklarını tespit etti. Şüphelilerin adresine operasyon düzenleyen ekipler, M.Ç. ve A.Z'yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Terör örgütü PKK propagandası yapan 2 şahıs yakalandı
Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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