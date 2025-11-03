Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla Osmaniye Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismiyle yeni bir mahalle kurulmasına karar verdi. Bakan Kurum, Osmaniye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmaktan onur duyduğunu belirtti.
- Osmaniye Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un adını taşıyan yeni bir mahalle kurulması kararı aldı.
- MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin öneri ve talimatları doğrultusunda 'Murat Kurum Bey Mahallesi' adında yeni bir mahalle oluşturuluyor.
- Yeni mahalle, Osmaniye il merkezinde deprem kalıcı konutlarının bulunduğu alanda kurulacak.
BAHÇELİ TALİMAT VERDİ
Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osmaniye il merkezimizde deprem kalıcı konutlarının tamamlanarak hemşehrilerimizin ikamet etmeye başladığı yeni yaşam alanında Sayın Genel Başkanımız ve Hemşehrimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin önerileri ve talimatları ile ' Murat Kurum Bey Mahallesi' adında yeni bir mahalle kuruluyor" dedi.
BAKAN KURUM: ONUR DUYDUM
Bakan Kurum, Belediye Başkanı Çenet'in paylaşımını alıntılayarak, "6 Şubat asrın felaketinde yara alan Osmaniye'mizi ayağa kaldırmak, Osmaniyeli hemşehrilerimizi yuvalarına kavuşturmak için çok çalıştık, çalışıyoruz. Bu çabanın Osmaniye'miz tarafından takdir gördüğünü, önce fahri hemşehrilik şimdi de il merkezinde Murat Kurum Bey Mahallesi kurulma kararı alınmasından onur duydum. Cumhur İttifakımızın ortağı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum" dedi.