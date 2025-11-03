Haberler

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
MHP lideri Bahçeli'nin talimatıyla Osmaniye Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismiyle yeni bir mahalle kurulmasına karar verdi. Bakan Kurum, Osmaniye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmaktan onur duyduğunu belirtti.

  • Osmaniye Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un adını taşıyan yeni bir mahalle kurulması kararı aldı.
  • MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin öneri ve talimatları doğrultusunda 'Murat Kurum Bey Mahallesi' adında yeni bir mahalle oluşturuluyor.
  • Yeni mahalle, Osmaniye il merkezinde deprem kalıcı konutlarının bulunduğu alanda kurulacak.

Osmaniye Belediye Meclisi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ismiyle kentte yeni bir mahalle kurulması kararı aldı.

BAHÇELİ TALİMAT VERDİ

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osmaniye il merkezimizde deprem kalıcı konutlarının tamamlanarak hemşehrilerimizin ikamet etmeye başladığı yeni yaşam alanında Sayın Genel Başkanımız ve Hemşehrimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin önerileri ve talimatları ile ' Murat Kurum Bey Mahallesi' adında yeni bir mahalle kuruluyor" dedi.

BAKAN KURUM: ONUR DUYDUM

Bakan Kurum, Belediye Başkanı Çenet'in paylaşımını alıntılayarak, "6 Şubat asrın felaketinde yara alan Osmaniye'mizi ayağa kaldırmak, Osmaniyeli hemşehrilerimizi yuvalarına kavuşturmak için çok çalıştık, çalışıyoruz. Bu çabanın Osmaniye'miz tarafından takdir gördüğünü, önce fahri hemşehrilik şimdi de il merkezinde Murat Kurum Bey Mahallesi kurulma kararı alınmasından onur duydum. Cumhur İttifakımızın ortağı, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye bu yöndeki öneri ve talimatları için şükranlarımı sunuyorum. Bizleri bağrına basan tüm Osmaniyeli kardeşlerimize çok teşekkür ediyor, sevgilerimi iletiyorum" dedi.

Bahçeli önerdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Yorumlar (16)

Haber YorumlarıHalit:

murat kurum varken istanbula hırsızı seçtik

Yorum Beğen57
Yorum Beğenme115
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Demir:

hırsızın kimler olduğu gerçek var ortada ama sen bunu göremezsin ve bilemessin , 16800 al ve İstanbul'da yaşa

yanıt46
yanıt17
Haber Yorumlarızargana:

Kefere haçlı zihniyetliler Ekrem İmamoğlu na kameraları bantlayıp soygun yaptığı çok minnettarlar.

yanıt13
yanıt26
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Hepsi de hırhız senin gibi

yanıt12
yanıt6
Haber YorumlarıUğur Çetin:

Tam bir yalaka

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

yaptıklarını sanki babalarının parasıyla yapıyorlar işleri bedavaya yapıyorlar katkı sunmuşlarmışmışta birbirlerinin adlarını yollara sokaklara mahallelere okullara meydanlara veriyorlar sanki sakarya meydan muharebesini kazanmışlar keşke yunan galip gelseydileri yenmişlerde hak etmişler bunu çözüm sürecinin muzaffer kahraman evlatları şehitler gaziler sizlerle iftihar ediyor gurur duyuyor

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

Süleyman Demirel Bülent Ecevit Atatürk'ün her yerde bütün kurumlarda isimleri var da onların niye olmasın ki onlar yaptırırken babaların paralarıyla mı yaptırdılar

yanıt17
yanıt16
Haber Yorumlarıali tartan:

Bedava madem 100 yıldır niye yapmadın

yanıt10
yanıt4
Haber YorumlarıMustafa Gül:

Inanamiyorum….Murat kurumun yüzünde depremde binlerce insan öldü. Yaziklar olsun

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
