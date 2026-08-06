Osmaniye'de Asayiş Değerlendirmesi

Osmaniye'de, bu yılın 7 ayına ilişkin asayiş olaylarının değerlendirildiği huzur toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, güvenliğin toplumun tüm kesimlerinin işbirliğiyle sağlanabileceğini söyledi.

Kentte bu yıl içinde 17 mahallede 1555 adli olayın meydana geldiğini ifade eden Serdengeçti, bu olayların yüzde 99'unun aydınlatıldığını belirtti.

Narkotik, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildiğini anlatan Serdengeçti, trafik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda da 550 bin 612 araç ve sürücünün kontrol edildiğini, 81 bin 966 idari işlem uygulandığını ifade etti.

Toplantı, muhtarların talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA