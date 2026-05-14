Osmaniye Merkezli 12 İlde "Nitelikli Dolandırıcılık" Operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, kamu görevlisi olarak kendilerini tanıtan dolandırıcılara yönelik 12 ilde eş zamanlı müdahale yapıldığını açıkladı. Operasyon sonucunda yaklaşık 350 milyon TL haksız kazanç elde eden 20 şüpheli gözaltına alındı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirtilen şüphelilere yönelik Osmaniye merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "geniş çaplı bir suç ağına müdahale edildiğini" belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gürlek, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik 12 ilde çok sayıda vatandaşı mağdur ettiği belirtilen 20 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları hedef aldığını belirten Gürlek, yaklaşık 350 milyon TL haksız kazanç elde edildiğini kaydetti. Operasyonun, "geniş çaplı bir suç ağına müdahale" niteliği taşıdığını ifade eden Gürlek, "Şüphelilere yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar, devletimizin suçla mücadeledeki kararlılığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır" dedi.

Gürlek, operasyon nedeniyle Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeninin korunması için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
