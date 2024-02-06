Osmaniye'de depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Osmaniye'de hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Vatandaşlar, geceyi sokakta geçirirken, saatler 04.17'yi gösterdiğinde salalar okundu, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Osmaniye Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesi'nde depremde yıkılan Metin Tamer Sitesi'nin önünde düzenlenen anma programında vatandaşlar bir araya geldi. Programa Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alanda kurulan sobanın çevresinde toplanan kalabalığa belediye ve Kızılay ekiplerince sıcak çorba, çay ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Osmaniye Belediyesi İzcilik Kulübü üyeleri, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile Fakıuşağı Mahallesinde bulunan Samet Aybaba İzci Kampı ve Spor Kompleksi Tesisleri'nden, programın düzenlendiği alana kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, ardından dua yapıldı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde salalar okundu, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bazı vatandaşlar gözyaşlarına boğulurken, bazıları ise depremde kaybettiği yakınlarının fotoğraflarını taşıdı. 6 Şubat depremlerinde yıkılan sitenin enkaz alanına deprem şehitleri için karanfiller bırakıldı.

Diğer bir anma programı ise eş zamanlı olarak depremde en çok hasar gören Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi yıkılan Yonca Sitesi alanında gerçekleştirildi. Program sonunda, Devlet Bahçeli Meydanı'na sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.

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