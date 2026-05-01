Osmaniye'de 8 kişinin öldüğü kazaya karışan 2 sürücünün 15 yıla kadar hapsi istendi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı kazanın ardından tutuklanan araç sürücüleri hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe ilçesi yakınında 6 Aralık 2025 saat 04.57 sıralarında meydana gelen kazaya ilişkin tutuklanan otobüs şoförü A.A. (43) ve tır sürücüsü H.K. (53) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan ve Osmaniye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, kaza tespit tutanağı, bilirkişi raporu ve tarafların ifadeleriyle ilgili değerlendirmelere yer verildi.

İddianamede, sürücüsü H.K'nin, 06 CSZ 834 plakalı tırının lastiğinin patlaması nedeniyle orta ve sağ şeridi kapsayacak şekilde durakladığı, aracın hareket kabiliyeti olmasına rağmen emniyet şeridine yanaşmadığı, diğer sürücüleri uyarmak için işaretçi bırakmadığı, gece vakti önlem almadan 31 dakika park halinde beklediği anlatıldı.

Arkadan gelen A.A'nın kullandığı 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsünün, tırın dorsesine çarptığı belirtilen iddianamede, kaza sonucu otobüsteki yolculardan Esma Atlar, Mehmet Kızıldoğan, Ahmet Keske, Nezihe Avcu, Ökkeş Acet, Yaşar Doğan, Eda Bayrak ve Ayşegül Bayrak'ın yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sürücüler asli kusurlu bulundu

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, tır sürücüsü H.K'nin hiçbir uyarı önlemi almadan aracını yolda durdurması, dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi nedeniyle otobüs şoförü A.A'nın da dikkat ve özenini yol ve trafiğe vermemesi, orta şeritte duran tırı yaklaşık 100 metre mesafeden görüp hızını azaltarak tedbir alabilecekken yapmadığı gerekçesiyle "asli derecede kusurlu sayılması" gerektiği kaydedildi.

Sanıklardan H.K. iddianamedeki ifadesinde, sağ ön lastiğinin patlaması nedeniyle Alo 159 Yol Danışma Hattı ile görüştüğü sırada aracını yavaş yavaş yol kenarına çekmeye çalışırken arkadaki otobüsün çarptığını savundu.

A.A. da otoyolda orta şeritte reflektörü olmayan ve sinyalleri yanmayan bir tırın yalpalayarak ilerlediğini gördüğünü, tırın iki kez şerit ihlali yapması nedeniyle sol şeride geçmek istediğini ancak arkadan araç geldiği için bu manevrayı yapamadığını ve tıra çarptığını öne sürdü.

Kazada kardeşi ölen yolcudan "şoför hızlı gidiyordu" iddiası

Kardeşi Nezihe Avcu'yu kaybettiği kazada yaralanan müşteki yolculardan Necla Tok ise iddianamedeki ifadesinde, yolculuk sırasında uyurken aracın hızlı gittiğini hissetmesi nedeniyle uyanıp şoförü uyardığını ancak sanığın kendisini duymazdan geldiğini ve hızlı gitmeyi sürdürdüğünü iddia etti.

Sanıklar A.A. ve H.K'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla hapsinin istendiği iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin alkol ölçümüne ilişkin rapor incelendiğinde sonucun negatif olduğu görülmüş, kusur durumuna ilişkin raporlarda belirtilenler dışında bir kural ihlali yaptıklarına dair somut tespit olmadığı gözetilerek 'bilinçli taksir' koşullarının kazada oluşmadığının değerlendirildiği, şüphelilerin anlatılan şekilde dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak üzerlerine atılı suçu işledikleri hususunda haklarında kamu davası açmaya elverişli yeterli şüpheye ulaşıldığı kanaatine varılmıştır."

