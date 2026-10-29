Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Osmangazi Köprüsü'nde koşu nedeniyle bant aktarıldı, trafik iki yönlü sağlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre Osmangazi Köprüsü'nde Cumhuriyet Koşusu nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarması yapıldı, trafik karşı yönden iki yönlü sağlanıyor. Çankırı-Ankara ve Ankara-Konya yollarındaki çalışmalar nedeniyle sürücülerin yavaş gitmesi gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda bulunan Osmangazi Köprüsü'nde "29 Ekim Osman Gazi Cumhuriyet Koşusu" kapsamında İzmir istikametinde bant aktarması yapılarak trafik akışı karşı yönden iki yönlü sağlanıyor. Sürücülerin bu kesimde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çankırı- Ankara yolunun 4-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Göksun-Elbistan yolunun Elbistan şehir geçişi kesimi 31-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometrelerinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Çanakkale-Ezine-Ayvacık yolunun 18-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çanakkale-Ezine istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 25-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ardahan-Susuz yolunun 0-5. kilometrelerinde sol şeritte devam eden çalışmalar nedeniyle trafik sağ şeritten sağlanıyor.

Kaynak: AA
Cristiano Ronaldo'ya tarihi ödül! En iyisi seçildi

Cristiano Ronaldo'ya tarihi ödül! En iyisi seçildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak'ta istinat duvarının çöktüğü anlar kamerada

Felaket anlarının görüntüsü günler sonra ortaya çıktı
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım

Canlı yayında olay sözler: Yakacağım kendimi
Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın cesur güzeliydi! Son hali şaşırttı
Netanyahu'nun partisinin, 'Arap partileri oyları çaldı' iddiasına yalanlama

Sandıktaki hezimete uydurduğu kılıf elinde kaldı! Anında yalanladılar
İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var

Seçim bitti, ortalık karıştı! Sokağa inen kalabalığın 2 isteği var
Yeni Parti lideri Özel'den Cemil Tugay'a olay sözler: Burnundan fitil fitil getireceğim

Özgür Özel ismini duyunca öfkelendi: Burnundan fitil fitil getireceğim
Otobüste halı kavgası! Şoförün yaptığına yolcular da isyan etti

Otobüste ortalık karıştı! Şoförün yaptığına yolcular isyan etti