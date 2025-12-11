Haberler

Bursa'da üst geçidi kullanmayan yayaya otomobil çarptı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Murat Ö.'ye otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Murat Ö. ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki üst geçidi kullanmayan Mehmet Murat Ö., yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Kestel istikametinden İzmir yönüne ilerleyen 16 AIA 707 plakalı otomobil, Mehmet Murat Ö.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Murat Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

