Bursa'da işçilerin kaldığı baraka, alev alev yandı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde işçilerin kaldığı barakada, söndürülmeyen sigara nedeniyle çıkan yangında alevler tüm barakayı sardı. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak barakada zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde işçilerin kaldığı baraka, söndürülmeyen sigaradan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Demirtaş Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi'nde işçilerin kaldığı barakada saat 06.00 sıralarında iddiaya göre, kül tablasında söndürülmeyen sigara nedeniyle yangın çıktı. Uyanan işçiler, yoğun dumanı fark ederek dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm barakayı sardı. Yangın paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, barakada zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

