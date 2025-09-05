Haberler

Osmangazi Belediyesi'nden Orman Yangını Uyarısı

Osmangazi Belediyesi'nden Orman Yangını Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'ndeki orman yangını nedeniyle bölgede hava kalitesinin düştüğünü duyurarak, vatandaşlara dikkatli olmaları ve maske takmaları gerektiğini bildirdi. Ayrıca alternatif güzergahlar kullanılması gerektiği vurgulandı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ'NDEN UYARI

Osmangazi ilçesi kırsal Gündoğdu Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına ilişkin Osmangazi Belediyesi, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak uyarıda bulundu. Paylaşımda, yangın nedeniyle bölgede hava kalitesinin düştüğü belirtilerek çocukların, yaşlıların ve solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların gerekmedikçe dışarıya çıkamamaları ve maske kullanmaları tavsiye edildi.

Diğer paylaşımda ise yangın sebebiyle bölgede yoğun trafik olduğu, mağduriyet yaşanmaması ve ekiplerin hızlı müdahalesi için alternatif güzergahların kullanılması gerektiği vurgulandı.

Bursa Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "İlimiz Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde 5 Eylül Cuma günü saat 13.44'te orman yangını ihbarı alınmıştır. Yangına ekiplerimiz tarafından saat 13.52'de ilk müdahale gerçekleştirilmiş olup, yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir" denildi.

Bu arada, havadan ve karadan devam eden yangının enerjisinin düştüğü, kontrol altına alınma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.