Osmangazi Belediyesi'nden Orman Yangını Uyarısı

OSMANGAZİ BELEDİYESİ'NDEN UYARI

Osmangazi ilçesi kırsal Gündoğdu Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına ilişkin Osmangazi Belediyesi, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak uyarıda bulundu. Paylaşımda, yangın nedeniyle bölgede hava kalitesinin düştüğü belirtilerek çocukların, yaşlıların ve solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların gerekmedikçe dışarıya çıkamamaları ve maske kullanmaları tavsiye edildi.

Diğer paylaşımda ise yangın sebebiyle bölgede yoğun trafik olduğu, mağduriyet yaşanmaması ve ekiplerin hızlı müdahalesi için alternatif güzergahların kullanılması gerektiği vurgulandı.

Bursa Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "İlimiz Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde 5 Eylül Cuma günü saat 13.44'te orman yangını ihbarı alınmıştır. Yangına ekiplerimiz tarafından saat 13.52'de ilk müdahale gerçekleştirilmiş olup, yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir" denildi.

Bu arada, havadan ve karadan devam eden yangının enerjisinin düştüğü, kontrol altına alınma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/ BURSA,