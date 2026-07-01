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Bilecik'te çıkan yangında yaralanan kaplumbağa tedavi altına alındı

Bilecik'te çıkan yangında yaralanan kaplumbağa tedavi altına alındı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında alevlerin içinde kalarak yaralanan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Veteriner hekim tarafından tedavi altına alınan kaplumbağa, iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacak.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında alevlerin içinde kalarak yaralanan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Osmaneli ilçesine bağlı Ericek köyü yakınlarındaki zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın sırasında alevlerin içinden kurtarılan ve üzerinde yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaya ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı.

Kaplumbağa, daha sonra Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Veteriner hekim Abdullah Tetik, kaplumbağaya sıvı desteği sağlandığını söyledi.

Daha sonra yanık bölgenin tedavisine başlandığını belirten Tetik, şunları kaydetti:

"Sürüngenlerin yavaş metabolizması ve hassas deri yapısı göz önünde bulundurularak, doku yenilenmesini hızlandırıcı epitelizan pomadlarla lokal pansuman yapıldı ve açık yaralar steril malzemelerle koruma altına alınarak sarıldı. Hayvanın bu süreçte ağrı çekmesini önlemek için uygun dozda analjezik desteği verilirken, tedavinin başarısı için kaplumbağa nemli ve mikroplu ortamlardan uzak, temiz ve kuru bir alanda müşahede altına alındı. Kaplumbağanın tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına tekrar bırakacağız."

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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