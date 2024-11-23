Osmaneli'nde Mevsimin İlk Karı Düştü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde havanın soğumasıyla yüksek kesimlerdeki Belenalan, Ağlan, Boyunkaya ve Adliye köylerinde mevsimin ilk karı düştü.

Belenalan Köyü Muhtarı Mehmet Keskin, yaptığı açıklamada, akşama doğru başlayan yağışın sürdüğünü, evlerin çatılarının ve zeminin beyaz örtüyle kaplandığını söyledi.

Keskin, "Kar yağışı tüm çiftçilerimizi sevindirdi. İnşallah böyle devam eder de göletlerimiz dolar, önümüzdeki sezon çiftçilerimiz susuzluk çekmez." dedi.