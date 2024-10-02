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Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Din Görevlileri Haftasında İletişim Kurdu

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Din Görevlileri Haftasında İletişim Kurdu
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Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileriyle bir araya gelerek camilerin önemini vurguladı ve onlara gelecek nesillerin eğitilmesinde daha fazla sorumluluk almaları gerektiğini belirtti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Kaymakamı Yüksel Ünal, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçedeki din görevlileriyle bir araya geldi.

Ünal, programda yaptığı konuşmada, camilerin vatandaşların saf tuttuğu, birlik ve beraberlik, kardeşlik duygularını güçlendirdiği yerler olduğunu söyledi.

Manevi sığınaklar olan camilerin aynı zamanda şehirlerin kalbi olduğunu dile getiren Ünal, din görevlilerine hitaben şunları kaydetti:

"Tarihte büyük medeniyetlerin oluşumu, gelişimi ve terakkisi sizler gibi sorumluluk sahibi insanlarla olmuştur. Sizler bizim için bu ilçede en değerli konumda olan kişilersiniz. Varlıkların en şereflisi olan insanı gerçek konumuna yüceltecek ve bizim değerlerimizi onlara aktaracak olan sizlersiniz. Bu sorumlulukla çok ama çok çalışarak gelecek nesillerin ilim irfanla buluşmasını sağlamalısınız."

Program, protokol üyeleri tarafından İlçe Müftülüğü Hafızlık Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 5 öğrenciye belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Bilecik Müftüsü Ahmet Dilek, Osmaneli Müftüsü Recep Işıldar ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Lokman Bedir katıldı.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel

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