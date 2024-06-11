Osmaneli'de sahipsiz eşek tedavi ediliyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sahipsiz bir eşek, Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince tedavi ediliyor.

Selimiye köyünde bitkin halde dolaşan eşeği fark eden vatandaşlar, durumu barınak yetkililerine bildirdi.

Köye giden ekipler, güçsüz düşen eşeği alıp merkeze getirerek tedavisine başladı.

Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Abdullah Tetik, yaptığı açıklamada, hayvana gerekli tedavilerin uygulandığını, sağlık durumunun kontrol edildiğini belirterek, "Tedavisi tamamlandıktan sonra uygun bir yuva bulmak için çalışmalara başlayacağız." ifadesini kullandı.