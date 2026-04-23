Osmaneli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

İlçedeki tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan tarafından Osmaneli Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilçe stadyumunda devam etti.

Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrencilerin çeşitli gösterileriyle devam eden etkinlikte yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kutlamalara, Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yusuf Soy, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, il genel meclis üyeleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan
