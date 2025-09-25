Haberler

Osmancık'ta Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen Ahilik Haftası etkinliği, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından gerçekleştirilen programda ahilik kültürü hakkında bilgi verildi ve vatandaşlara pilav ikram edildi.

Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından kapalı pazar alanında düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Programda ahilik kültürü hakkında bilgilendirme yapıldı, ardından vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkan Vekili Bekir Atak da etkinlikte vatandaşlara pilav ikram etti.

Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı, ahiliğin kardeşlik, dayanışma ve dürüstlük üzerine kurulu köklü bir gelenek olduğunu vurgulayarak, "Bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için gayret ediyoruz. Ahilik Haftamız hayırlara vesile olsun, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bereketli kazançlar diliyorum." dedi.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Gür, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
