Osman Nuri Ekim, Akçaabat Belediye Başkanlığına yeniden seçildi

AK Parti'den yeniden Akçaabat Belediye Başkanı seçilen Osman Nuri Ekim, mazbatasını aldı.

Akçaabat İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Ekim, Akçaabat Belediye Başkanlığına geldi.

Belediye çalışanlarına teşekkür eden Ekim, şöyle konuştu:

"Kıymetli mesai arkadaşlarım, Akçaabat Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. İlk dönemimizi hep birlikte tamamladık. 2019-2024 yılları arasındaki 5 yıllık süre çok hızlı geçti. Hızlı geçen beş yılın içerisinde pandemi dönemini, deprem felaketini ve doğal afetleri birlikte yaşadık. Buna rağmen bütün olumsuzlukları birlikte aşarak sizlerle başardık. Bu başarı hepimizin başarısıdır. 2019-2024 yılları arasındaki süre çerisinde Akçaabat Belediyesi ailesi olarak hepimiz özveriyle çalıştık. Akçaabat'ımıza ve Akçaabatlılarımıza hizmet ettik."

Ekim, resmi olarak Belediye Başkanlığı görevinde ikinci beş yıllarının başladığını ifade ederek, "İlk dönemimizde edindiğimiz tecrübelerimizle yeni dönemimizde daha kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Eksiklerimizi, talepleri ve beklentileri biliyoruz artık. Bu konuları da tamamlayarak hızlıca yolumuza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi Akçaabat'ımız ve Akçaabatlılarımız için var gücümüzle çalışacağız. İkinci beş yılımızda da aynı gayret, kararlılık ve azimle şehrimizi ihya edeceğiz." dedi.