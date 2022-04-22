Osman Kavala'nın Avukatı Evren İşler: Bu Yargılamadan Hiçbir Umudumuz ve Talebimiz Yok

EVREN, ANKARA (ANKA) - Haber: GAYE ŞEYMA CAN - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden ve karar duruşması 15 Nisan Pazartesi gününe ertelenen Gezi Parkı Davası'nın tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın avukatlarından Evren İşler, "Mahkeme heyeti, savunmalarla, gerçekle ne kadar bağını kopardığını bugün bir kere daha gösterdi bize. Biz ne dersek diyelim 'umurumda değil' izlenimini bir kere daha verdi. Bu yargılamadan hiçbir umudumuz yok. Hiçbir talebimiz de yok" dedi.

Bin 634 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın tek tutuklu sanığı olduğu 17 sanıklı Gezi Parkı Davası'nın karar beklenen duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başladı. Osman Kavala'nın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, sanıklar savunmalarını yaptı. Sanık avukatlarının da savunmalarını tamamlamaları için duruşma 25 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.

Osman Kavala'nın avukatlarından Evren İşler, duruşma sonrası Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. "Bu yargılamadan hiçbir umudumuz yok" diyen Evren İşler, şunları söyledi:

"MAHKEME 'UMRUMDA DEĞİL' İZLENİMİNİ BİR KERE DAHA VERDİ: Mahkeme heyetinin savunmaları dinlemeye dahi tahammülü yok. Avukatların bir süreye tabi tutularak savunma yapmaları talebi ve bu talepte ısrar edilmesi, mahkeme heyetinin savunmalarla, gerçekle ne kadar bağını kopardığını bugün bir kere daha gösterdi bize. Biz ne dersek diyelim 'umurumda değil' izlenimini bir kere daha verdi. Bu dosyada çok sayıda hak ihlalinden bir tanesi de adil yargılanma hakkının ihlalidir. Adil yargılanma hakkı çerçevesinde baktığımızda, çok teknik bir yerden dahi baktığımızda mahkeme heyetinin adil yargılama yapması yetmez ki zaten yapmıyor. Bir de adil yargılama yaptığına ilişkin izlenim vermek, kamuya bu görüntüyü vermekle yükümlüdür. Bugüne kadar bu duruşma salonundan yolu geçmiş hiç kimse mahkeme heyetinin adil yargılanmayla bir ilgisi olduğunu düşünmeyecektir.

BU YARGILAMADAN HİÇBİR UMUDUMUZ VE TALEBİMİZ YOK: Gezi'deki umuttan vazgeçmeyenler olarak buradayız. Daha çoğu biliyoruz, bugün burada olanlarla sınırlı değiliz. Gezi'yi savunmaya pazartesi günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pazartesi günü artık avukat savunmalarından sonra mahkemenin kararını açıklaması aşaması gelecek. Mahkemenin, pazartesi günü kararını açıklaması muhtemeldir. Karar için incelemeye alması küçük de olsa bir olasılıktır. Bu yargılamadan hiçbir umudumuz yok. Hiçbir talebimiz de yok."