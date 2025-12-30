Haberler

Karda mahsur kalan sürücünün yardımına 'Örümcek Adam' yetişti

Güncelleme:
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Örümcek Adam kostümüyle gezen Ayaz Salih Koç, karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken bir araç sürücüsüne yardım ederek örnek bir davranış sergiledi. Koç, Türkiye genelinde insanlara yardım etmeyi ve mutlu etmeyi amaçlıyor.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken bir araç sürücüsünün yardımına, Türkiye'yi 'Örümcek Adam' kostümüyle gezen Ayaz Salih Koç (26) yetişti.

Türkiye'yi 'Örümcek Adam' kostümüyle gezme hayalini gerçekleştirmek için memleketi İzmir'den yola çıkan Ayaz Salih Koç'un, 69'uncu durağı Bitlis oldu. Adilcevaz ilçesinde sokaklarda gezen Koç, kar yağışı nedeniyle yolda kayıp ilerleyemeyen bir aracı fark etti. Ayaz Salih Koç, çevredekilerle birlikte aracı iterek sürücünün yoluna devam etmesine yardımcı oldu. Kısa sürede bulunduğu yerden kurtarılan araç, güvenli bir şekilde yoluna devam etti. Kaydedilen o anlar, sanal medyada ilgi gördü.

'BİTLİS, GEZDİĞİM 69'UNCU İL OLDU'

Ayaz Salih Koç "Adilcevaz'da gezerken kar yağışı nedeniyle bir aracın kayarak ilerleyemediğini fark ettim. Ben de 'örümcek adam' hissiyatımı kullanarak araca yardım ettim. Türkiye genelinde farkındalık projeleri yaparak insanları mutlu etmeye, yüzlerde bir tebessüm oluşturmaya ve insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Bitlis, gezdiğim 69'uncu il oldu. Adilcevaz'dan sonra Van'ın Erciş ilçesine geçeceğim. Ara vermeden tüm illeri gezmeyi hedefliyorum. Herkese umut olmaya ve hayallerimi gerçekleştirmeye devam edeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
