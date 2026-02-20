Edirne'de Ramazan Ayı İftarı ve Ramazan Sokağı Açılışı Kutlandı

RAMAZAN ayında orucun en geç açıldığı Edirne'de, ilk gün iftar heyecanı yaşandı. Edirne Valiliği şehit aileleri ve gazileri, Edirne Belediyesi ise vatandaşlarla iftar programında bir araya gelirken, kentte bir ay boyunca açık kalacak Ramazan Sokağı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Ülke genelinde orucun en son açıldığı Edirne'de ilk iftar yapıldı. İftar programları kapsamında Edirne Valiliği kentte bir restoranda şehit aileleri ve gazileri ağırlarken, Edirne Belediyesi de Atatürk Kültür Merkezi'nde çeşitli mahallelerden gelen vatandaşlarla buluştu. Valilik programında Edirne Valisi Yunus Sezer ve kent protokolüyle, çok sayıda şehit ailesi ve gazi katıldı. Belediye'nin iftar programında ise Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, vatandaşlarla bir araya geldi. İftar programlarının ardından, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi meydanında kurulan Ramazan Sokağı'nın açılışı yapıldı.

'DÖRT YILIN HASRETİ BİTTİ'

Barbaros Hayrettin Paşa Camisi İmamı Alpcan Çelik'in Kur'an okumasıyla başlayan programda konuşan Vali Yunus Sezer, Selimiye'nin açılışıyla 4 yılın hasretinin sona erdiğini söyledi. Sezer, "Bizim açımızdan 4 yılın hasreti bitti. Nihayet Selimiye'ye kavuştuk. Hem biz kavuştuk Edirne olarak, hem de aslında Türkiye'nin dört bir yanında bizim gibi heyecanla dolu bir sürü mümin kardeşimiz bu heyecanı bizimle paylaşıyor. Daha dün Ankara'daydık, Cumhurbaşkanımıza aktardık Selimiye'nin bittiğini. O zaten gün gün takip ediyor. Her gören 'Selimiye bitti mi? Ne zaman geleceğiz?' diye herkes soruyor, 'bitti buyurun gelin' diyoruz. Ramazan gerçekten de bizi kucaklayan, bize merhameti gösteren, bize dostluğu gösteren ve unuttuğumuz bütün değerleri bir kere daha hatırlatan ve kendimizi insan olduğumuzu bir kere daha öğreten güzel bir ay. Allah bu ay vesilesiyle hem bizlerin hem de bütün İslam alemini aslında bütün insanlığın huzur ve güzelliği için dualarımızı kabul etsin diyoruz. Bugün Filistin başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde birçok bölgesinde, açlıkla, savaşla sınanan insanlar var. Allah onların da yardımcısı olsun" dedi.

'RAMAZAN SOKAĞI GÜZEL BİR ETKİNLİK OLACAK'

Kurulan Ramazan Sokağı'yla hem milli hem de manevi değerlerin bir kere daha hatırlanma imkanı olacağını dile getiren Vali Sezer, "Gördüğüm kadarıyla Ramazan Sokağı güzel bir etkinlik olacak. Hem Kur'an-ı Kerim tilavetlerini dinleyeceğiz, hem Türkiye'nin dört bir yanında kendi alanında çok iyi olan yazarlarımız, okurlarımız burada sizlerle buluşacaklar. Milli ve manevi değerlerimizi bir kere daha hatırlama imkanımız olacak, güzel söyleşiler olacak. Tiyatrolar olacak, geleneksel oyunlar olacak. Hem çocuklarımızı, hem yaşlılarımızı, herkesi kapsayan bizim milli ve manevi değerlerimizin olduğu ve etkinliklerin birçoğunun sahnelendiği bir ayı beraber geçireceğiz. Allah hayırlı uğurlu etsin, ramazan boyunca iftardan önce ve iftardan sonra sizleri buraya bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun 'Merhaba Şehri Ramazan Acemaşiran ve Hüseyni İlahiler' etkinliğiyle devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı