Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi 1915 Çanakkale Köprüsü'nden Geçti
Somali'de ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçerek Marmara Denizi'ne doğru yola çıktı.
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ALTINDAN GEÇTİ
Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, saat 12.00 sıralarında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçip, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Nazif Cemhan ŞEN-Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel