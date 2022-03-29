Oruç, Hızır ve leventleri Levitha Adası'nı fethedebilecekler mi?

AKDENİZ, MERSİN (Bültenler) - 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" 1. Sezon 25. Bölüm 31 Mart 2022 Perşembe/ 20.00/ TRT 1

Davaları yolunda bir ölüm kalım savaşı içine düşen Barbaros kardeşleri yeni bölümde neler bekliyor:

Ele geçirdikleri kutsal eşyalar karşılığında Oruç ve Antuan'ı kurtarmaya hazırlanan Hızır ve leventler büyük bir tuzağa düşürülerek Şahbaz'ın içlerine yerleştirdiği hain askerler tarafından saldırıya uğramışlardı. Bu saldırıda ağır yaralanan Oruç ve Hızır kardeşler içine düştükleri cendereyi atlatarak kavuşabilecekler midir? Şahbaz'ın hainliği aşikar olacak mıdır? Mesih Paşa'nın emriyle Şahbaz'ı subaşı vazifesine getirmek zorunda kalan ve bilmeden ağabeylerinin suikasta uğramasına ön ayak olan İlyas ne yapacaktır? Oruç ile İlyas arasında nasıl bir yüzleşme gerçekleşecektir? Oruç Reis, İlyas'ı gaflete sürükleyen Mesih Paşa'ya karşı ne yapacaktır?

Meryem kendisini ithamlarıyla Hızır üzerinden kışkırtan Şahsenem'e büyük bir tokat atmıştı. Şahsenem Meryem'den intikamını nasıl alacaktır? Isabel büyük bir hasretle yolunu gözlediği Oruç'a nihayet kavuşabilecek midir?

Kelemez'e gelen Şehzade Korkud'un kethüdası Hamza Bey, Mesih Paşa ve Hızır'a Venedik ile Osmanlı arasında bir savaş başlamadan Levitha Adası'nın derhal alınması gerektiğini söylemişti. Oruç, Hızır ve leventleri Levitha Adası'nı fethedebilecekler midir? Onları bu yolda bekleyen yeni engeller neler olacaktır?

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı, çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam eden dizi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, her Perşembe saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında…

Bültenler / Güncel