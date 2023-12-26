4 şehidimiz aynı sofrada! Kahramanlardan geriye bu fotoğraf kaldı

12 şehidimizin acısı yürekleri kor olup yakarken, kahramanlarımıza ait bir fotoğraf ortaya çıktı. Söz konusu karede şehit olan 6 kahramandan 4'ü aynı sofrada yer alıyor.

4 ŞEHİT AYNI KAREDE

22 - 23 Aralık tarihlerinde Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde 12 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken, kahramanlarımıza ait fotoğraf ve videolar da sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak 'kutluturktc' adlı Instagram hesabın tarafından paylaşılan bir fotoğrafta 6 şehidimizden 4'ünün aynı sofrada yemek yediği görülüyor.

GÖRÜNTÜ YÜREKLERİ DAĞLADI

Yakın zamanda çekildiği tahmin edilen fotoğrafta şehitler Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın birlikte aynı sofrada yemek yedikleri görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit olmuştu. 22 Aralık'ta da 6 askerimizin şehit olduğu bölgede şehit sayısı 12'ye yükselirken Milli Savunma Bakanlığı, bölgeye operasyon düzenlemişti.