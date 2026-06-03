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7'nci sınıf öğrencileri, 400 TL'ye milyonluk sensör geliştirdiler

7'nci sınıf öğrencileri, 400 TL'ye milyonluk sensör geliştirdiler
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Manisa'da ortaokul öğrencileri, piyasada 30 bin TL'den başlayan radyasyon sensörlerine alternatif olarak yaklaşık 400 TL maliyetle mikro alg temelli sensör geliştirdi. TÜBİTAK yarışmasında Türkiye ikincisi olan öğrenciler, projeyi sanayide kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyor.

MANİSA'da ortaokul öğrencileri, piyasada 30 bin TL'den başlayıp milyonlarca liraya kadar ulaşan radyasyon sensörlerine alternatif olarak, yaklaşık 400 TL maliyetle mikro alg temelli radyasyon sensörü geliştirdi. 1,5 yıllık çalışmanın ardından geliştirdikleri projeyle 'TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye ikincisi olan öğrenciler, projeyi daha da geliştirerek sanayide kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Sekiz Eylül Kemal-Neşen Dömekeli Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören 7'nci sınıf öğrencileri Enes Mete Tümer, Giray Demir ve Mert İnceol, danışman öğretmenleri Şermin Kızılırmak öncülüğünde, sanayide kullanılan yüksek maliyetli radyasyon sensörlerine alternatif oluşturmak için 1,5 yıl boyunca çalışma yürüttü. Öğrenciler, 3 boyutlu yazıcıyla sensörün kutusunu üretti. Ardından da geliştirdikleri yazılım sayesinde cihazı bilgisayar üzerinden kontrol ederek tasarladıkları sensörün, bulunduğu ortamdaki radyasyon seviyesini ölçerek anlık verileri kullanıcıya aktarmasını sağladı. Piyasada fiyatları 30 bin TL'den başlayıp milyonlarca liraya kadar ulaşabilen sensörleri yaklaşık 400 TL maliyetle üretmeyi başaran öğrenciler, geliştirdikleri mikro alg temelli radyasyon sensörüyle TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na katıldı. Sanayide kullanılan radyasyon sensörlerine alternatif bir radyasyon sensörü tasarımı projeleriyle İzmir Bölge Finali'nde birinci olan öğrenciler, Türkiye finalinde ise fizik alanında Türkiye ikinciliği elde etti. Patent başvurusunda bulunan öğrenciler, projeyi daha da geliştirerek sanayide kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

'HASSAS ÖLÇÜMLER YAPABİLECEK POTANSİYELE SAHİP'

Fizik öğretmeni ve proje danışmanı Şermin Kızılırmak (36), öğrencilerinin 1,5 yıl boyunca büyük bir azimle çalışıp, mikro alg temelli radyasyon sensörü geliştirdiğine dikkati çekip, "Bu proje, sanayide kullanılan yüksek maliyetli sensörlere alternatif olabilecek nitelikte. Üstelik oldukça hassas ölçümler yapabilecek potansiyele sahip. Bir ay önce patent başvurusunda bulunduk. Sonucun yaklaşık 9 ay içinde çıkmasını bekliyoruz. Öğrencilerimle gurur duyuyorum" dedi.

'ÇOK ÇALIŞTIK VE EMEK VERDİK'

7'nci sınıf öğrencisi Enes Mete Tümer (13), projeye başlarken heyecanlı olduklarını belirtip, "Başarılı olacağımıza inanıyorduk. Türkiye ikincisi olmak, bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki süreçte projemizi daha da geliştirip maliyetini düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Giray Demir ise "Bu başarıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok çalıştık ve emek verdik. Bölge yarışmasından sonra Türkiye ikincisi olmak bizim için büyük mutluluk oldu" dedi. Mert İnceol da "Bu yaşta böyle bir başarı elde etmek gurur verici. Önce İzmir bölgesinde birinci olduk, ardından Türkiye ikinciliği geldi. Bundan sonra projeyi geliştirip, sanayide kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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