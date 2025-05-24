Ortaköy'de Bıçaklı Saldırı: Anne, Çocuğuna Şiddet Uygulayan Babayı Yaraladı

ORTAKÖY'de Derya U. (40) kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babası Şerif T.'yi (46) buluşmaya çağırdı. Motosikletle sokağa gelen Şerif T. Derya U. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Şerif T. de kadını darbederken, Derya U. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Tutuklanan kadın ifadesinde, 'Oğlu kızımı taciz etti. Babasını birçok kez uyardım ancak hiçbir sonuç alamadım' dediği öğrenildi,

Olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 21.45 sıralarında Beşiktaş Ortaköy'de meydana geldi. Derya U. birinci sınıfta öğrenim gören 6 yaşındaki çocuğun, aynı sınıfta okuyan kızı E.İ.U.'ye (7) şiddet uyguladığını öne sürdü. Anne de Şerif T.'yi arayarak kendisine uyarıda bulundu. Durumun devam etmesi üzerine olay günü anne Derya U., Şerif T.'yi arayarak telefonda tartıştı. Ardından konuşmak için Şerif T.'yi olayın yaşandığı sokağa çağırdı.

KADIN VELİ ERKEK VELİYİ BIÇAKLADI

Motosikletle sokağa gelen Şerif T.'yi gören Derya U., elinde bıçakla ona saldırdı. Defalarca bıçaklanan Şerif T., kadının elindeki bıçağı alarak darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın uzaklaşırken, ağır yaralı Şerif T. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda Derya U., evinde yakalandı. Gözaltına alınan kadının poliste 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan Derya U., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

'BABASINI UYARDIM AMA SONUÇ ALAMADIM'

Derya U. ifadesinde, Şerif T.'nin aynı sınıfta okuyan oğlu tarafından kızının birçok kez okul içerisinde zorbalığa ve tacize uğradığını, bunun üzerine babasına uyarılarda bulunmasına rağmen hiçbir sonuç elde edemediğini, telefonda tartıştığını ve konuşmak için olay yerine çağırdığını söylediği öğrenildi.