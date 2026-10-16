Ortak Yazılı Sınav Sistemi İstanbul'da tanıtıldı, açık uçlu sorular desteklenecek

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen "Ortak Yazılı Sınav Sistemi"nin tanıtım programı İstanbul'da yapıldı.

Ataşehir Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinin konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve ardından "Ortak Yazılı Sınav Sistemi"nin tanıtım filmi gösterildi.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, ölçme ve değerlendirmeyi eğitim sürecinin sonunda yapılan bir işlem olarak görmediklerini belirterek, "Yeni yaklaşımımızda ölçme ve değerlendirmeye, eğitim süreçlerinin niteliğini artıran, öğrencimizi ve öğretmenimizi geliştiren bir süreç olarak bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılan düzenlemelerin bu anlayışın ilk adımlarından olduğunu kaydeden Yelkenci, 2023'te çıkarılan yönetmelikle ilkokullarda sınav uygulamasının kaldırıldığını, öğrencilerin eksik öğrenmelerine ilişkin geri bildirim verilmesini esas alan geliştirici değerlendirme yaklaşımının benimsendiğini söyledi.

Yelkenci, düzenlemeyle öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmesine, birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının okul genelinde ortak uygulanmasına ve Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı derslerinde dil becerilerinin ölçülmesine imkan sağlandığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sonuç odaklı yaklaşımdan süreç odaklı ve geliştirici bir anlayışa geçildiğini ifade eden Yelkenci, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının öğrencilere not vermenin ötesine geçtiğini vurguladı.

Yelkenci, "Ölçme ve değerlendirme uygulamaları, öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine ve etkili geri bildirim sunulmasına imkan sağladı. Öğrenci gelişiminin desteklenmesiyle eğitim sistemimize gelişim odaklı bir kapı açıldı." diye konuştu.

"Açık uçlu sorular önemli bir enstrüman"

Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin öğrencilerin kendi cevaplarını oluşturabildiği açık uçlu soruların kullanımını destekleyeceğini belirten Yelkenci, sınav odaklılığın eğitim süreçlerini olumsuz etkileyebildiğine dikkati çekti.

Yelkenci, "Eğitim sistemimizdeki en önemli engellerden bir tanesi, belki de birincisi sınav odaklılık. Liselere ve üniversiteye geçişte uygulanan sınavların eğitim süreçlerini domine etmesi, bozması ve sınırlaması meselesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Açık uçlu soruların öğrencilerin düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunacağını dile getiren Yelkenci, "'Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin çocuklarımızın kendi cevaplarını oluşturabilmesinin önemli bir enstrümanı olduğunu düşünüyoruz. Böylece öğrencilerimizin analiz eden, yorumlayan, ilişki kuran, problem çözen, düşüncesini gerekçeleriyle ortaya koyabilen, sorgulayan, araştıran, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen bireyler olarak yetişmesinin önü açılacaktır." ifadelerini kullandı.

Sistemin öğretmenlerin sınav hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştıracağını aktaran Yelkenci, ülke genelindeki okullarda uygulanan sınavların belirli standartlara sahip olmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yelkenci, "Öğretmenlerimizin sahadaki ihtiyaçlarını gözeten, ölçme ve değerlendirme süreçlerini destekleyen ve bugüne kadar oluşturduğumuz kurumsal birikimi okul düzeyindeki uygulamalara daha güçlü biçimde taşıyan bir yapıyı hayata geçiriyoruz." dedi.

Sistem sayesinde öğretmenlerin öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, niteliği geliştirilmiş sorulara daha kolay ulaşabileceğini belirten Yelkenci, farklı bölgelerde öğrenim gören öğrencilerin benzer özelliklere sahip ölçme araçlarıyla değerlendirileceğini kaydetti.

Yelkenci, projenin okul türleri ve eğitim kademeleri arasında ölçme ve değerlendirme standartlarının eşitlenmesine, yıl sonu başarı puanlarının daha objektif, geçerli ve güvenilir biçimde belirlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

"Öğrencilerin gelişimi daha ayrıntılı izlenebilecek"

Sistem kapsamında sınav sonuçlarının öğrenci, sınıf ve şube bazında analiz edilebileceğini aktaran Yelkenci, elde edilen verilerle öğrencilerin gelişimlerinin daha ayrıntılı izlenebileceğini söyledi.

Yelkenci, "Sınav uygulaması sonuçlarına göre öğrencilerin konu ve öğrenme çıktıları boyutundaki güçlü ve geliştirmesi gereken yönleri hakkında öğretmenlere, öğrencilere ve en önemlisi velilerimize geri bildirim verilecek." ifadesini kullandı.

Dijital ortamda oluşacak veri havuzunun yalnızca öğrencilerin gelişimini desteklemekle kalmayacağını, genel eğitim politikalarının geliştirilmesine de katkı sağlayacağını belirten Yelkenci, yapay zeka destekli soru yazımı ve açık uçlu soruları puanlama çalışmalarının da sistemle bütünleştirilmesinin planlandığını bildirdi.

Yelkenci, hedeflerinin öğrencinin eğitim hayatının başlangıcından itibaren öğrenme sürecini takip eden, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere geri bildirim sunan, teknolojiyle desteklenmiş, geçerli ve güvenilir sonuçlar üreten bir ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturmak olduğunu kaydetti.

Konuşmasının sonunda sistemin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yelkenci, Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin öğretmenler, öğrenciler ve eğitim sistemi için hayırlı olmasını diledi.

Programa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç'ın yanı sıra bakanlık yetkilileri ve çok sayıda okul yöneticisi ile öğretmen katıldı.

Kaynak: AA