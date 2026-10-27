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Ortak Liste, Netanyahu'yu yapay zekayla üretilmiş sahte görsel paylaşmakla suçladı

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Ortak Liste, Netanyahu'yu Arap seçmenleri yanıltmak için yapay zekayla üretilmiş sahte görsel paylaşmakla suçladı. Ahmed Tibi ise Arap beldelerinde oy kullanma oranının geçmişe göre yüksek olduğunu, ancak Yahudi beldelerindeki oranla arasında büyük fark bulunduğunu belirtti.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Liste, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, milletvekili seçimlerinde Arap vatandaşlarının oy kullanma oranını olduğundan yüksek göstermek için yapay zekayla üretilmiş sahte bir görsel paylaşmakla suçladı.

Filistin asıllı İsrail milletvekili Ahmed Tibi de Netanyahu'nun söyleminin aksine, Yahudi beldelerindeki oy kullanma oranının Arap beldelerindekinden "büyük farkla" yüksek olduğunu belirtti.

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, bir oy verme merkezinin önünde bekleyen kişileri gösteren bir görsel paylaşarak, görüntünün İsrail'in güneyindeki Rahat kentinde yaşayan Arap vatandaşlara ait olduğunu öne sürdü.

Paylaşımında, "Bugün Rahat'ta olanlar bunlar. Evlerinizde kalamazsınız, hemen çıkın ve Likud'a oy verin. Vatanımız için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullanan Netanyahu, Tibi'nin birkaç gün önce X'te yayımladığı, bir otobüsün önünde çekilmiş fotoğrafını da yeniden paylaştı.

Netanyahu, bu fotoğrafa ilişkin paylaşımında, otobüslerin oy verme merkezlerine gittiğini ve Arap beldelerinde uzun kuyruklar oluştuğuna dair haberler geldiğini ileri sürdü.

Buna karşılık sağın güçlü olduğu bölgelerde seçmenlerin henüz harekete geçmediğini savunan Netanyahu, destekçilerine oy kullanma çağrısında bulunarak, aksi halde Arap partilerinin öncülüğünde bir hükümet kurulacağını iddia etti.

İsrail Merkezi İstatistik Bürosunun verilerine göre, oy kullanma hakkına sahip kişilerin yüzde 18'ini Filistinli vatandaşlar oluşturuyor.

Ortak Liste'den sahte görsel suçlaması

Üç Arap partisinin oluşturduğu Ortak Liste, yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun Arap vatandaşlara karşı kışkırtmada bulunmak için sahte görseller kullandığını belirtti.

Netanyahu'nun paylaştığı görselin "yapay zekayla üretildiğini" savunan Ortak Liste, İsrail Başbakanı'nın bu görselle Arap seçmenleri yanıltmayı ve evlerinde kalmalarını sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Açıklamada, Arap toplumundaki oy kullanma oranının yüksek ve cesaret verici olduğu, ancak özellikle sağın güçlü olduğu bölgeler ve Yahudi yerleşimleri başta olmak üzere Arap toplumu ile İsrail toplumu arasındaki farkın sürdüğü kaydedildi.

Ortak Liste, Arap seçmenlere, karşılaştıkları engellere rağmen sandığa gitmeye devam etme çağrısı yaptı.

Arap milletvekili Tibi: "İki toplum arasındaki fark büyük"

Filistin asıllı İsrail milletvekili Ahmed Tibi de yayımladığı video mesajında, Arap vatandaşların oy kullanma oranının sağın yansıttığı gibi olmadığını söyledi.

Tibi, "Dikkatli ve doğru olmak gerekirse, sabah saatlerinden bu yana Arap beldelerinde oy kullanma oranı geçmişe göre daha yüksek. Ancak Yahudi beldelerinde oy kullanma oranı daha yüksek ve iki toplumun oranları arasında büyük fark var." dedi.

Oy verme işleminin engellendiğini ve yavaşlatıldığını savunan Tibi, seçmenlere oylarını kullanana kadar sandık merkezlerinde kalma çağrısında bulundu.

Tibi, iki toplumun oy kullanma oranları arasındaki büyük farkın sürmesinin seçim sonucuna olumsuz yansıyacağı uyarısında bulunarak, Arap seçmenleri sandığa gitmeye davet etti.

İsrail'de Meclisteki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelinde oy verme işlemi sabah saat 07.00'de başlamıştı.

Seçim öncesi yayımlanan son kamuoyu araştırmalarına göre, hem Netanyahu'nun başını çektiği blok hem de muhalefet bloğu hükümet kurmak için gereken en az 61 milletvekiline ulaşamıyor.

Mecliste toplam 14 sandalye kazanması öngörülen İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler kritik bir rol üstleniyor.

Kaynak: AA
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