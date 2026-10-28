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Ortak Arap Listesi lideri Cabbarin, sonuçları 'Ben-Gvir'i gönderdik' diye yorumladı

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Ortak Arap Listesi lideri Yusuf Cabbarin, seçim sonuçlarını 'Ben-Gvir'i gönderdik' diye değerlendirerek listesinin güçlü siyasi irade ortaya koyduğunu söyledi. KAN'ın sandık çıkış anketine göre iki listenin toplam 18, Ortak Arap Listesi'nin 11 milletvekili çıkarması bekleniyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi lideri Yusuf Cabbarin, genel seçimlerde elde ettiği başarıyla güçlü bir siyasi irade ortaya koyduklarını bildirdi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi lideri Yusuf Cabbarin, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cabbarin, seçim sonuçlarının Filistin halkının iradesini yansıttığını belirterek, "(Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar) Ben-Gvir'i gönderdik, gözümüz aydın. Halkımız Ben-Gvir'i evine yolladı. Teşekkürler, harikasınız." ifadelerini kullandı.

"Bu destekle gurur duyuyoruz"

Cabbarin, seçim sonuçlarına ilişkin Ortak Arap Listesi'nin memnuniyetini şu ifadelerle dile getirdi:

"Halkımız ulusal birlik talep etti. Ulusal birlik ve onurlu duruş istedi. Siyasette başımız dik yer almamızı istediler. Ortak Liste bu çağrıya cevap verdi ve halkımız desteğini, oylarını esirgemedi. Bu destekle gurur duyuyoruz, bu sahiplenmeyle gurur duyuyoruz. Teşekkürler, listemizin başarısına katkıda bulunan herkese teşekkürler."

Seçim sürecinde halkın nabzını tuttuklarını aktaran Cabbarin, "En başından beri söyledik. En başından beri inançla konuştuk, çünkü sokakta bunu hissettik ve Ortak Liste'nin 10 sandalye veya daha fazlasına ulaşabileceğini söyledik." değerlendirmesinde bulundu.

Cabbarin, güçlü bir ortak blok hedefini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sonuçlar, güçlü ve ortak bir liste oluşturma hedefine gerçekten ulaştığımızı gösteriyor. Ortak Liste, değiştirebilecek ve aynı zamanda belirleyici olabilecek bir güçte." diye konuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın sandık çıkış anketine göre, dört yıl aradan sonra yapılan genel seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste toplam 18 milletvekiline ulaşması ve 11 milletvekilinin Ortak Arap Listesi'nden meclise katılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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