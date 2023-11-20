Ortahisar Belediyesi Araç Filosuna 13 Yeni Araç Daha Ekledi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediyesi, belediye ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 13 araç alımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Ateş, yapılan açıklamada, belediyenin ihtiyacı olan 13 aracı ve iş makinasını belediyeye kazandırdıklarını belirtti. Ateş, Ortahisar'ın turizm merkezi olması nedeniyle daha güzel ve temiz olması için çalıştıklarını ifade etti.

Ortahisar Belediyesi araç filosuna 13 yeni araç daha kattı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediyesi belediye ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 13 araç alımı yaptı. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamada; belediyenin ihtiyacı olan toplan 13 adet araç ve iş makinasını belediyeye kazandırdıklarını söyledi. Ateş, Ortahisar'ın önemli bir turizm merkezlerinden olduğunu belirterek, Ortahisar'ın daha güzel ve temiz olması için çalıştıklarını kaydetti.

Başkan Ateş; "Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 adet ticari kamyonet, 2 adet çift kabin kamyonet, 2 adet kazıcı yükleyici, 2 adet 4x4 traktör, 1 otobüs, 2 çöp toplama kamyonu ve 1 yol süpürme kamyonunu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR