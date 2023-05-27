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Ortaca zabıtasının etiket denetimleri sürüyor

Ortaca zabıtasının etiket denetimleri sürüyor

Güncel Haberler

Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, binlerce kişinin alışveriş yaptığı semt pazarlarında vatandaşların güvenle ve huzurla alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini sıkılaştırdı. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, vatandaşların güven içerisinde alışveriş yapabilmeleri için hijyen, sağlık ve fahiş fiyat konusunda düzenli olarak denetimler gerçekleştirerek pazarcı esnafına uyarıda bulunduklarını açıkladı.

Ortaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, binlerce kişinin alışveriş yaptığı semt pazarlarında vatandaşların güvenle ve huzurla alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini sıkılaştırdı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, vatandaşların güven içerisinde alışveriş yapabilmeleri için hijyen, sağlık ve fahiş fiyat konusunda düzenli olarak denetimler gerçekleştirerek pazarcı esnafına uyarıda bulunduklarını açıkladı.

Esnafların fiyat etiketlerini mutlaka tüketicinin görebileceği yerde ve doğru fiyat etiketi bulundurması gerektiğini belirten Ortaca Belediye Başkanı Uzundemir, "Fahiş fiyat denetimi, çürük ve bozulmuş gıdaların satılıp satılmadığına dair denetimlerimiz devam ediyor. Hemşehrilerimizin cebini ve sağlığını ilgilendiren konularda çok hassasız. Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için denetimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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