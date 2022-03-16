ORTA TOROSLAR'DAKİ KEKLİKLERİN KARDA AÇ KALMAMASI İÇİN YEM BIRAKTI

KONYA'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Kahriman (46), kışın çetin geçtiği Orta Toroslar'da kekliklerin aç kalmaması için karda dağın zirve bölümlerine tırmanıp kayalıkların oyuk bölümlerine yem bıraktı. Daha önce de kuşların aç kalmaması için ağaçlara elma asan Kahriman, "Bu yıl dağda kalan keklikler arazide kar olmadığı dönemde yiyecek bulmak amacıyla çalılıkların içine girdi. Aniden kar bastırması sonucu çalılıkların arasından çıkamadılar, çoğu boğularak veya sıkışarak öldü. Sadece kayalıklarda olan keklikler kaldı. Bende bu kekliklerin yaşama tutunması ve kayalık bölgelere çekilmeleri için, kayalıkların eğme bölgesine yem atıyorum. Amacım bir tek canlı yaşatabilirsem benim için en büyük güzelliktir." dedi.

15 yaşından bu yana dağlarda gezen evli ve 1 çocuk babası Hasan Hüseyin Kahriman, Orta Toroslar'da bu yıl kar yağışın etkili olması ve yer yer 1.5 metreyi aşan yüksekliğe ulaşması nedeniyle dağlık bölgede yaşayan canlıların hayatta kalması için mücadele ediyor. Daha önce ağaçlara elma asan Kahriman, kar kaplı dağın zirvesine tırmanıp keklikler için kayalıkların oyuk bölümlerine yem bıraktı.

'BU YIL ÇOK SAYIDA KEKLİK ÖLDÜ'

Hasan Hüseyin Kahriman, bu yıl çok sayıda kekliğin, yoğun kar yağışı sonucu çalılıklar arasında yiyecek bulmaya çalışırken öldüğünü belirtti. Kahriman, şunları söyledi:

"Dağlarda keklikler için yemleme yapıyorum. Bu yıl dağlarda çok keklik öldü. Kar yağdığı zaman keklikler, arazilerden çalılıklardan çıkar ve kayalık bölgeye giderler. Bazıları güz mevsiminden sonra göç eder. Bu yıl dağda kalan keklikler arazide kar olmadığı dönemde yiyecek bulmak amacıyla çalılıkların içine girdi. Aniden kar bastırması sonucu çalılıkların arasından çıkamadılar, çoğu boğularak veya sıkışarak öldü. Sadece kayalıklarda olan keklikler kaldı. Bende bu kekliklerin yaşama tutunması ve kayalık bölgelere çekilmeleri için, kayalıkların eğme bölgesine yem atıyorum. Kaya eğmesi bölgeleri kar yağmadığı için attığım yem boşa gitmez. Keklikler sürekli bunu yediği için normal arazilere gitmezler ve kendileri bu alanda güvenli hissederler. Bunun için yemleme yapıyorum."

'TEK BİR CANLI YAŞATABİLİRSEM BENİM İÇİN EN BÜYÜK GÜZELLİK OLUR'

Amacının tek bir canlıyı daha yaşatabilmek olduğunu belirten Kahriman, "Eğer biz o yemlemeyi normal şartlarda sıradan yerlere atarsak, tekrar ağaçlara ve çalı diplerine çekeriz ve yeniden ölmelerine neden oluruz. Bunun için en güvenli yemleme şekli, kekliklerin doğal yaşam alanlarındaki kayalıklardaki eğmelerdir. Yemlemeyi kış ayı ortalarında başladım. Mart ayı ortası oldu ve hale kar yağıyor. Tipi var. Amacım bir tek canlı yaşatabilirsem benim için en büyük güzelliktir. Keklikler ölümüyle ilgili 20 yıl içinde 3'üncü kez şahit oldum. Bu yıl dağlarda çalılıklar içinde kekliklerin tüylerini gördüm. İnsanlar kekliklerin öldüğünü bahar ayı geldiğinde ve karlar eridiğinde çalıların içlerinde tüylerini görünce anlayabilecek." diye konuştu.