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Orta Karadeniz Bölgesinde Yarın Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz bölgesinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Çorum, Tokat, Amasya ve Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanaklar görüleceği tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz bölgesinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Çorum, Tokat ve Amasya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Samsun çevresinde sağanağın yerel kuvvetli ve gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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