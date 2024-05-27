Orta Karadeniz Bölgesinde Yarın Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Orta Karadeniz bölgesinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Çorum, Tokat ve Amasya çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Samsun çevresinde sağanağın yerel kuvvetli ve gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.