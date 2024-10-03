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Orta Doğu'daki Çatışmalar Yeni Bir Göç Dalgası Tehdit Ediyor

Orta Doğu'daki Çatışmalar Yeni Bir Göç Dalgası Tehdit Ediyor
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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Orta Doğu'daki artan çatışmaların insani yardım faaliyetlerini zorlaştırdığını ve Avrupa'ya yeni bir göç dalgasının başlayabileceğini belirtti. WFP Almanya Direktörü Martin Frick, mevcut durumun daha önceki krizlere benzer sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Orta Doğu'da çatışma ortamının giderek büyümesi bölgedeki insani yardım faaliyetlerini zorlaştırıyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 2015 yılındakine benzer bir göç hareketi yaşanabileceğini belirtti.Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Orta Doğu'daki çatışmaların büyümesi ve krizin derinleşmesi sebebiyle Avrupa'ya yeni bir göç dalgası yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Mediengruppe Bayern'e (Bavyera Medya Grubu) verdiği röportajda 2015 yılındaki deneyimleri anımsatan WFP Almanya Direktörü Martin Frick, o zaman da bölgedeki insanlara WFP tarafından gıda yardımı yapılamadığı için büyük bir göç dalgası yaşandığını dile getirdi.

Orta Doğu'daki güncel krizi "yaşadığımız en kötülerden biri" olarak nitelendiren Frick diğer yandan WFP'nin de şu an mali açıdan, 60 yılı aşan tarihinde an hiç olmadığı kadar güçsüz durumda bulunduğunu aktardı. Frick, "Sahip olduğumuz fonlar 2019 seviyesinde kalırken yardıma muhtaç insan sayısı dünya genelinde yaklaşık 135 milyondan 300 milyonun üstüne çıkarak patlama yaptı" dedi.

"Lübnan'a zamanlıca gıda depoladık"

İsrail'in hava saldırıları yoğunlaşmadan önce Lübnan'ın stratejik noktalarına zamanlıca gıda depoladıklarını ve bu sayede şu ana dek 128 bin kişiye sıcak yemek ve ekmek dağıttıklarını dile getiren Frick, "Ancak Ekim ayı bittiğinde, yardımlarımızı sene sonuna dek sürdürebilmek için ek 100 milyon dolar desteğe ihtiyacımız olacak" uyarısında bulundu.

WFP Almanya Direktörü, İsrail ile çatışmaların yoğunlaşmasından önce de Lübnan'daki durumun iyi olmadığını ifade ederek ülkede yaşayan 6,8 milyon insandan 1,5 milyonunun Suriyeli sığınmacılar olduğunu hatırlattı. "Temel gıda ürünlerinin fiyatları 2019'dan bu yana yüzde 5 bin arttı. Her dört Lübnanlıdan biri açlık çekiyor" diyen Frick, bölgede istikrar sağlanamaması halinde "göç hareketinin Lübnan ve Suriye sınırlarının ötesine" yönelebileceğini belirtti.

Martin Frick, Gazze Şeridi'ndeki durumun ise Lübnan'a göre daha da kötü olduğunu ve bu bölgede iki milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç, yaklaşık 500 bin kişinin de açlık nedeniyle ölüm tehlikesi altında olduğunu vurguladı. Gazze'de yaşayan bazı insanların bir yıldır devam eden savaşta on kez bulunduğu yeri terk etmek zorunda kaldığını aktaran Frick, WFP'nin Gazze Şeridi'ne yardımlarını sadece iki sınır kapısından ulaştırabildiğini bildirdi.

Bölgenin kuzeyinde fırınların işletilmesi için gerekli olan yakıtın tükenmek üzere olduğunu kaydeden Martin Frick, "Ancak bir hafta daha yetecek. Bölgenin tamamındaki duruma uzun vadede imkanlarımız yetmeyecek" dedi.

KNA / ET,EC

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Kaynak: Deutsche Welle / Güncel

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