Haberler

Orta Doğu'daki kene türlerinin özellikleri kayıt altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, Orta Doğu ülkelerinde bulunan 101 kene türünün özelliklerini ortaya koyan bir araştırma yürüttüklerini ve bunun sonucunda elde edilen bilgilerin yer aldığı kitabın yayımlanacağını açıkladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Keskin, yürüttükleri çalışma sonucunda Orta Doğu ülkelerinde bulunan 101 kene türüne ait özellikleri ortaya koyduklarını belirtti.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de içinde bulunduğu ekibin Orta Doğu'da bulunan ülkelerin tamamında kene bakımından araştırma yürüttüğünü söyledi.

Çalışmalarında 101 kene türüne ait özellikleri incelediklerini anlatan Keskin, araştırma sonuçlarını "Orta Doğu Keneleri: Taksonomi, Biyoloji, Ekoloji, Tıbbi ve Veterinerlik Önemi" başlıklı İngilizce olarak 2025 yılının sonlarında yayımlanan kitapta topladıklarını kaydetti.

Türkiye, İran, Irak, Mısır, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki ülkeler başta olmak üzere tüm Orta Doğu coğrafyasında kene türlerinin incelendiğini vurgulayan Keskin, "Orta Doğu'da 101 kene türü var. Tamamını inceledik, türlerini listeledik, tür teşhis anahtarını oluşturduk. Ülkelerin iklim koşullarının günümüz ve gelecekte kene profilini nasıl etkileyebileceğini tartıştık. Üniversitemiz, ülkemiz ve bilim camiası için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Keskin, çalışmaları kapsamında Orta Doğu'daki kene türlerinin coğrafi dağılımı, hayat döngüleri ile tıbbi ve veterinerlik açısından önemlerini detaylı şekilde ortaya koyduklarını dile getirerek, böylece bilim insanları ve araştırmacılar için kapsamlı bir başvuru kaynağı oluşturduklarına işaret etti.

"Orta Doğu ülkelerine ait tüm kayıtları tek tek inceledik"

Yaklaşık 5 yıl süren çalışmalarının 2 yılını kitabın yazım sürecinin oluşturduğuna dikkati çeken Keskin, "Yaklaşık 400 sayfalık çalışma, tüm Orta Doğu ülkelerindeki kene türlerini kapsıyor. Bu çalışma uzun bir literatür taramasını gerektirdi. 1900'lü yılların başından itibaren tüm Orta Doğu ülkelerine ait tüm kayıtları tek tek inceledik. Bu kayıtları analiz ederek hataları ve eksiklikleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Kitapta başta Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü olmak üzere rickettsia ve borrelia gibi kene türleri ve coğrafi yayılışları hakkında bilgilerin yer aldığını belirten Keskin, "KKKA, kene kaynaklı bir virüs tarafından oluşturulan önemli bir zoonotik hastalıktır. Özellikle hyalomma cinsine ait keneler aracılığıyla insanlara bulaştırılmaktadır. Hastalık Afrika, Balkanlar, Orta Doğu ve Asya'da, 50. kuzey enleminin güneyinde kalan bölgelerde endemik olarak görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Keskin, çalışmada kendisinin yanı sıra farklı ülkelerden Prof. Kosta Mumcuoğlu, Prof. Ben Mans ve Prof. Filipe Dantas-Torres'in yer aldığını aktararak, "Alanında saygın bilim insanlarıyla çalıştık. Bu alanda uluslararası literatüre katkı sağlayan önemli bir çalışma yayımlamış olduk." dedi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

