Leylek Atlas'ın 2 bin km'lik Göç Yolculuğu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ormanya'da mayıs ayında dünyaya gelen leylek "Atlas", 10 Ağustos'ta başladığı göç yolculuğunda Suriye ve Lübnan'ı geçerek Mısır'ın güneyine ulaştı.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki Düşkün Leylekler Evi'nde koruma altında bulunan leylek çifti "Pişmaniye" ve "Bulut"un yavrusu "Atlas", yumurtadan çıktığı günden itibaren uzman ekipler tarafından takip edildi.

Gelişim süreci boyunca veteriner hekim ve biyologların gözetiminde büyütülen "Atlas", sağlık kontrollerinin ardından göç dönemindeki hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla halkalandı ve leyleğe GPS takip cihazı takıldı.

10 Ağustos'ta Kocaeli'den göç yolculuğuna başlayan "Atlas", Bolu üzerinden duraksız Ankara'ya, burada bir süre dinlendikten sonra Konya'ya ulaştı. Ardından Mersin ve Adana üzerinden Hatay'a geçen "Atlas", buradan Suriye'ye, ardından Lübnan üzerinden Mısır'a geçti ve 2 bin kilometrelik yolculuğun ardından ülkenin güneyindeki Toshka Gölleri çevresindeki arazilerde konaklamaya başladı.

GPS cihazından alınan veriler sayesinde "Atlas"ın göç sırasında katettiği mesafe, kullandığı güzergah ve konakladığı bölgeler kayıt altına alınırken, elde edilen verilerin leyleklerin göç hareketlerinin ve kullandıkları güzergahların izlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kışı Mısır'ın güneyinde geçirmesi beklenen "Atlas"ın, kış döneminin ardından aynı güzergahı kullanarak Kocaeli'ye dönmesi umuluyor.

Ormanya'da yürütülen çalışma sayesinde "Atlas"ın göç yolculuğunun yanı sıra leyleklerin göç dönemlerinde kullandıkları alanlara ilişkin bilimsel verilere de ulaşılması planlanıyor.

"2 bin kilometrelik yolculuk gerçekleştirdi"

Ormanya Sorumlu Veteriner Hekimi Muhammet Nalkıran, AA muhabirine, Düşkün Leylekler Evi projesinin en büyük meyvesini "Atlas"la aldıklarını söyledi.

Yıllar içerisinde yorgun düşmüş ve rehabilitasyona ihtiyaç duyan leylekleri, rehabilitasyon merkezinde tedavi süreçlerini tamamladıktan sonra Düşkün Leylekler Evi'ne yerleştirdiklerini anlatan Nalkıran, "Pişmaniye" ve "Bulut" adını verdikleri iki sağlıklı ebeveynin, Ormanya'nın belirli bölgelerine yerleştirdikleri yuvalardan birini tercih ettiğini ve burada "Atlas"ın dünyaya geldiğini kaydetti.

Nalkıran, 25 Mayıs'ta dünyaya gelen "Atlas"ın büyüme sürecini 7/24 canlı olarak takip ettiklerini belirterek, "Bunu vatandaşlarımızla da aynı şekilde paylaştık. Atlas'ın büyüme sürecinde sağlıklı olup olmadığını, herhangi bir şeye ihtiyaç duyup duymadığını takip ettik. Artık sağlıklı bir birey olarak doğaya dönmesine yakın bir noktada Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile işbirliği halinde ona GPS cihazı yerleştirdik. Bu verici, göç yolculuğu sırasında dünyanın neresine giderse gitsin bize canlı olarak bilgi aktaracaktı. 10 Ağustos'ta yuvadan ayrılmasına şahit olduk ve yaklaşık 3 haftalık süreçte Mısır'a kadar 2 bin kilometrelik yolculuk gerçekleştirdiğini gördük." diye konuştu.

Leyleklerin ısınan hava tünellerini kullanarak genellikle çok kanat çırpmadan ve enerji harcamadan yolculuklarını tamamlayabildiğine değinen Nalkıran, şöyle devam etti:

"Buradan Sülüklü Göl, Tuz Gölü, oradan Konya ve Hatay'dan Suriye sınırından dışarıya çıkıp Lübnan üzerinden Mısır'ın güneye kadar indiğini görüntülüyoruz. Üzerine takmış olduğumuz GPS cihazı ona herhangi bir zarar vermiyor. Bu literatürlerle kanıtlanmış bir gerçek. Onun türüne, boyutuna, ağırlığına uygun olarak takmış olduğumuz bir cihazdan bahsediyoruz. Cihazın içerisinde bir SIM kartı var ve düzenli aralıklarla uydu vericisine bağlanıp bizlere sinyal gönderiyor. Nerede olduğunu izliyoruz. Böylece bir leyleğin hangi göç rotasını tercih ettiğini, nerelerde durakladığını, ne kadar zaman durakladığını ve göç yolculuğu esnasında nerelerde beslendiğini görmüş oluyoruz."

Nalkıran, "Şu an Mısır'ın güneyinde durakladığını görüyoruz, tüm kışı muhtemelen orada geçirecektir. Nisan ayı civarında geri dönüp belki yine buraya yerleştirmiş olduğumuz yuvaların birini tercih edecek, belki de bizlere yeni yavrular verecektir." dedi.

Kaynak: AA