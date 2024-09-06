Üye Girişi
Haberler

Ormanda Terk Edilmiş Bebek Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanda terk edilmiş bir günlük bebek bulundu. Bebeğin sağlık durumu iyi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ormanda 1 günlük bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Karaçulha Kayıkseki bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, ormanda yürüyüşe çıkan T.Ç. ve arkadaşı, Kayıseki'de dinlenmek için mola verdi. T.Ç. ve arkadaşı, bu sırada ağaçların arasından bebek ağlaması sesi duydu. Seslerin olduğu yere giden iki arkadaş, burada kundağa sarılı ve göbek bağı kordonu kesilmemiş bir bebek buldu. T.Ç.'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 günlük olduğu tespit edilen bebek, olay yerindeki sağlık kontrollerinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis bebeği terk eden kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnsan Hakları Fethiye Güncel Yaşam Muğla Bebek Suç

Erzurum'a inen Hindistan uçağında aramalar sürüyor: Peçeteye, 'Bomba var' yazmış

Hindistan uçağında aramalar sürüyor! Gizemli yolcu ortalığı karıştırıp aradan çekilmiş

 İşte cezaevi çıkışı ilk görüntüler! Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, 'Hala akıllanmamışlar' dedirtti

Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, "Hala akıllanmamışlar" dedirtti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

Türk aktivisti öldüren İsrail'e Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Kayıp Narin'in son sözleri: Çok yorgunum, oyun oynamayalım

Kayıp Narin'in son sözleri bakın ne olmuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kosova Romanya maçı hangi kanalda? Kosova Romanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Slovenya Avusturya maçı hangi kanalda? Slovenya Avusturya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? İzlanda Karadağ maçı hangi kanalda? İzlanda Karadağ maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Umut Ünlü kimdir? Umut Ünlü kaç yaşında, nereli, branşı ne? Fas Gabon maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas Gabon maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Fas Gabon maçı hangi kanalda? Fas Gabon maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galler Türkiye maçı CANLI izle! (HD YAYIN) Galler Türkiye maçı nerede ve nasıl izlenir? Ferdi Kadıoğlu maçı canlı izle! Ferdi maçı ne zaman? Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kadroda mı? Fransa İtalya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fransa İtalya maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fransa İtalya maçı hangi kanalda? Fransa İtalya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title