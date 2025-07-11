Orman Yangınlarından Etkilenen Hayvanlar Bursa'da Tedavi Ediliyor

Orman Yangınlarından Etkilenen Hayvanlar Bursa'da Tedavi Ediliyor
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İzmir'deki orman yangınlarında etkilenen 28 hayvan, HAYTAP tarafından Bursa'daki Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedavi altına alındı. Hayvanların ilk müdahaleleri sahra çadırında yapıldı.

İzmir'in farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından olumsuz etkilenen 28 hayvan, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından Bursa'da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedavi ediliyor.

Bölgeye giden HAYTAP ekiplerince yangınlardan etkilenen 2 eşek, 3 keçi, 2 horoz, 16 köpek, 3 kedi ve 2 civciv Nilüfer ilçesindeki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirildi.

HAYTAP çalışanı Gökberk Uçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ödemiş'te çıkan yangını duyar duymaz ekiplerin bölgeye gittiğini ve yaralanan hayvanların ilk tedavisini burada kurdukları sahra çadırında yaptıklarını söyledi.

Tedavilerin HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde devam ettiğini aktaran Uçan, "Çok ağır derecede yanıkları yoktu. Dumandan çok etkilenen dostlarımız vardı. İlk tedavileri Ödemiş'teki sahra çadırımızda yapıldı. Burada da tedavileri devam ediyor. Şu an her geçen gün daha iyiye gidiyorlar." dedi.

Uçan, söz konusu hayvanların yangın sebebiyle yaşadıkları travmaların birkaç günde atlatılamayacağını belirterek, birkaç ay içinde tamamen iyileşeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
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