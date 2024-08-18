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Orman yangınlarıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 20 hesap hakkında işlem başlatıldı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapan 20 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını duyurdu. Yerlikaya, "Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 20 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen hesap yöneticileri için harekete geçildiğini açıkladı.

PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 20 HESAP TESPİT EDİLDİ

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalarda sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülkemiz genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Bu tür paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

YÖNETİCİLERLE İLGİLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili Emniyet Müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provakatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır.

Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Bu tür paylaşım yapanlar adalete teslim edilecektir"

Orman yangınlarına provokatif paylaşım yapan 20 hesap hakkında işlem başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Güvenlik Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Alkurt:

Cigerlerimiz yanıyor, içimiz acıyor. Yakanların Allah yakasını bir araya getirmesin insallah

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