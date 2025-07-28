Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir'de çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yangınlara karşı mücadele aralıksız devam edecek.
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir'de çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uşak-Sivaslı, Kahramanmaraş-Onikişubat, İzmir-Bornova'da çıkan orman yangınları; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Alevlere karşı verdiğimiz mücadele, son ateş sönene dek aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel