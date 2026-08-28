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İstanbul'da Sağanak: Zincirleme Kazalarda 10 Yaralı

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İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak, Esenyurt ve Üsküdar'da zincirleme trafik kazalarına yol açtı. Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı kazada 6, Üsküdar'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Esenyurt'ta ve Üsküdar'da meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

İstanbul'da sabaha karşı etkili olan gök gürültülü kuvvetli yağışın ardından kentin farklı ilçelerinde trafik kazaları meydana geldi.

Esenyurt'ta, Avcılar Haramidere TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Üsküdar'da, Uzunçayır mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada ise 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan kentin başka noktalarında da hasarlı kazalar meydana geldi.

Kaynak: AA
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