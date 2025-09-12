Orman Yangınları İçin İlk Yardım Eğitimi Düzenlendi

Türk Kızılay ile Ankara Orman Bölge Müdürlüğünce, orman yangınları sırasında meydana gelebilecek yanık, duman zehirlenmesi ve bayılma gibi durumlarda yapılacak ilk müdahalelere ilişkin eğitim düzenlendi.

Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla Ankara Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen eğitime, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli, Türk Kızılay gönüllüleri ve Kızılay kolu öğrencileri katıldı.

Eğitimin ilk bölümünde, katılımcılara orman yangınlarının çıkış nedenleri ve müdahale sırasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

Teorik bilgilendirmenin ardından müdürlük binası önünde kurulan alanda, manken üzerinde suni solunum ve kalp masajı uygulamaları gösterildi.

Kızılay yetkilileri, suni solunum ve kalp masajının doğru şekilde uygulanması, yetişkin ve bebeklerde bilinç kontrolü ile çevrede güvenliğin sağlanmasına yönelik bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Yanık, duman zehirlenmesi ve bayılma gibi durumların simülasyonlarla canlandırıldığı eğitim sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Halil Ekinci, afet anında doğru yapılan ilk yardımın önemine dikkati çekti.

Ekinci, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız işbirliği protokolü çerçevesinde, ilk yardım ve sağlık hizmetlerinin orman yangınlarında nasıl değerlendirilebileceği yönünde bir işbirliği alanı oluşturmuştuk. Bu çerçevede, gönüllü arkadaşlarımız ve profesyonellerimizle Ankara Orman Bölge Müdürlüğünde bir eğitim çalışması yaptık. Bu eğitimle orman yangınlarına müdahale edecek olan insanlarımızın, ihtiyaçları halinde ilk sağlık yardımlarının nasıl yapılacağını, ilgililerine eğitimle anlatmaya çalışıyoruz. İlk yardım kaza anında, afet anında hayat kurtarıcı bir müdahale. Bu nedenle bunun bilinçli yapılması ve bunun gönüllüler aracılığıyla afete, yangına müdahale anında yapılması önem arz etmekte."