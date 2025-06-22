Orman Yangınına Hava Müdahalesi
Milli Savunma Bakanlığı, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 4 helikopterin görevlendirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 4 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kırkağaç/Manisa'da meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere 4 adet helikopterimiz görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel