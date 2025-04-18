Orman ve Baraj Manzaralı Deprem Konutları Tamamlanmak Üzere

Orman ve baraj manzaralı deprem konutları

Onikişubat ilçesinin kırsalında yapılan köy konutlarında sona gelindi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası depremzede vatandaşlar için yapımına başlanan orman ve baraj manzaralı köy konutları dikkat çekiyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan konutlar depremzede vatandaşlara teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Onikişubat İlçesi Kapıkaya mahallesi de etkilendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kırsalda yaşayan hak sahibi depremzedeler adına yapılan alanda, 120 adet köy konutunda inşaat çalışmaları sürüyor.

Tip-1 olarak adlandırılan köy konutları dayanıklı yapısı ve bölgeye özgü mimari ile dizayn ediliyor. Orman ve baraj manzarası ile dikkat çeken konutlar dron ile görüntülendi.

Konutların kısa sürede tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Şantiye Şefi Ali Furkan Ermiş, "Şuanda burada 120 deprem konutumuz var bunun 92'sini hızla bitirdik. Alanda 18 deprem köy konutlarımızın ise temelini açtık. 10 konutumuzda ise kazı çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede tamamlayıp gece gündüz durmaksızın evlerimizi depremzede vatandaşlarımıza teslim etmek için çalışıyoruz. Görülen evlerin tamamı bitti ve alt yapı çalışmalarına başladı. İnşallah depremzede vatandaşların yeni yuvaları olacak ve evlerine kavuşturacağız" dedi.