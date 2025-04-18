Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Gazeteciliğin şehvetiyle paylaşım yaptım

Rasim Ozan'ın savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "şehvet" vurgusu

Orman ve Baraj Manzaralı Deprem Konutları Tamamlanmak Üzere

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta depremzedeler için inşa edilen orman ve baraj manzaralı köy konutlarında sona yaklaşıldı. Toplam 120 konuttan 92'sinin inşaatı tamamlanırken, hak sahiplerine en kısa sürede teslim edilmesi planlanıyor.

Orman ve baraj manzaralı deprem konutları

Onikişubat ilçesinin kırsalında yapılan köy konutlarında sona gelindi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası depremzede vatandaşlar için yapımına başlanan orman ve baraj manzaralı köy konutları dikkat çekiyor. Kısa sürede tamamlanması planlanan konutlar depremzede vatandaşlara teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Onikişubat İlçesi Kapıkaya mahallesi de etkilendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kırsalda yaşayan hak sahibi depremzedeler adına yapılan alanda, 120 adet köy konutunda inşaat çalışmaları sürüyor.

Tip-1 olarak adlandırılan köy konutları dayanıklı yapısı ve bölgeye özgü mimari ile dizayn ediliyor. Orman ve baraj manzarası ile dikkat çeken konutlar dron ile görüntülendi.

Konutların kısa sürede tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Şantiye Şefi Ali Furkan Ermiş, "Şuanda burada 120 deprem konutumuz var bunun 92'sini hızla bitirdik. Alanda 18 deprem köy konutlarımızın ise temelini açtık. 10 konutumuzda ise kazı çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede tamamlayıp gece gündüz durmaksızın evlerimizi depremzede vatandaşlarımıza teslim etmek için çalışıyoruz. Görülen evlerin tamamı bitti ve alt yapı çalışmalarına başladı. İnşallah depremzede vatandaşların yeni yuvaları olacak ve evlerine kavuşturacağız" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.