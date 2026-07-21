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Bursa'da hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Bursa'da hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Rıdvan T. (58) yönetimindeki 16 AUG 507 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi-İznik kara yolu Üreğil Mahallesi mevkisinde aynı yönde ilerleyen Efraim G. (72) idaresindeki 77 AL 228 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç ters dönerken, traktör yoldan savruldu.

Kazada traktör sürücüsü Efraim G. ile eşi Tazegül G. (69) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk
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