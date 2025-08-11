Orhangazi'de Elektrikli Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol ortasında duran 3 tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü Yusuf Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Sönmez, 51 yaşındaydı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yol ortasında duran 3 tekerlekli elektrikli motosiklet üzerinde hareketsiz halde bulunan Yusuf Sönmez'in (51) hayatını kaybettiği belirlendi.

Arapzade Mahallesi Santral Yolu Caddesi'nde saat 06.30 sıralarında yol ortasında duran 16 BRU 254 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsünün hareket etmediğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İsminin Yusuf Sönmez olduğu belirlenen sürücünün epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Sönmez'in cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uzun süredir tedavi gören şarkıcı Ayla Başar'dan acı haber

Uzun süredir tedavi görüyordu! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Ersoy'dan meslektaşlarına ağır gönderme

Bülent Ersoy'dan meslektaşlarına zehir zemberek sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.