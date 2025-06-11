Bursa'nın Orhaneli İlçesinde Şehitlik Anıtı Açıldı

Bursa'nın Orhaneli İlçesinde Şehitlik Anıtı Açıldı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, eski Danişment Mahallesi'nde şehitlik anıtının açılışı gerçekleştirildi. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve AK Parti İlçe Başkanı Serdar Başak'ın da katıldığı açılışta, Başkan Tayır, anıtın aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak için önemli bir sembol olduğunu belirtti. Konuşmasında, şehitlerin vatan sevgisi ve fedakarlıklarının ebediyen hatırlanacağını ifade etti.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde şehitlik anıtının açılışı yapıldı.

Eskidanişment Mahallesi'ndeki açılışa Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Başak yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Tayır, yaptığı konuşmada, aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak için yaptıkları anıtın açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vatan toprakları için canını feda eden kahramanları bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Tayır, "Bu anıt sadece taş bir yapı değildir, aziz şehitlerimizin kahramanlığının ve milletçe taşıdığımız vatan sevgisinin ebedi nişanesidir. Başta Çanakkale destanının mimarları Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu anıt, onların fedakarlıklarını, ideallerini ve bizlere bırakmış oldukları mirası daima hatırlatacak bir sembol olacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından anıtın açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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