Orhaneli'de Bilgisayar Laboratuvarı Açıldı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Okullarımıza Bilgisayar Laboratuvarı Kurulum Projesi" kapsamında, Orhaneli Termik Santral İlk ve Ortaokulunda bilgisayar laboratuvarının açılışı yapıldı.

Törende konuşan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çeşitli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Çalışmalarından dolayı Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'a teşekkürlerini ileten Ayyıldız, "Hani derler ya eğitimde asıl olan öğreten, öğrenen ve arada kullanılan dildir. Bu üçü bir arada oldukça diğerlerinin pek önemi yoktur. İşte o dil anlamında ne kadar iyileştirilirse hem öğreten hem öğrenen eğitimde daha ileri gider. Bugün bunun bir örneğini bugün yaşıyoruz." dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da toplumsal sorumluluğun ve kamu kaynaklarının verimli kullanımının güzel bir örneğini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Daha önce de aynı proje kapsamında Keles ilçesinde bir açılış yaptıklarını belirten Solmaz, şöyle konuştu:

"Bugün de bu anlayışla 15 bilgisayarın daha eğitim camiamıza kazandırılması kapsamında donanım bakımları yapılan, fiziksel temizlikleri gerçekleştirilen ve işletim sistemleri yüklenen bu bilgisayarlarla artık çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunacağız. Proje kapsamında Orhaneli Termik Santral İlk ve Ortaokuluna kurulan 15 bilgisayarımızla bu proje yalnızca bir teknik destek değil aynı zamanda çocuklarımızın teknolojiye erişimini kolaylaştıran, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayan anlamlı bir adımdır. Özellikle ilçe okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin uygun şartlarda eğitim alabilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur."

Solmaz, desteklerinden dolayı Bursa Valiliğine ve emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve İlçe milli eğitim Müdürü Mehmet Tayır da emeği geçenlere teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesildi, protokol üyeleri bilişim sınıfını ziyaret etti ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.