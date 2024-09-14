Üye Girişi
Haberler

Orhan Kemal 110. Doğum Gününde Anıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü yazar Orhan Kemal, Türk edebiyatındaki önemli eserleriyle 110. doğum gününde Orhan Kemal Müzesi'nde anıldı. Ailesi, sevenleri ve edebiyat camiasından isimlerin katıldığı etkinlikte, Kemal'in eserlerinin önemi vurgulandı.

"Bereketli Topraklar Üzerinde", "Devlet Kuşu" ve "Hanımın Çiftliği" adlı eserlerin arasında bulunduğu birçok unutulmaz kitaba imza atan yazar Orhan Kemal, 110. doğum gününde anıldı.

Eserleri Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan Kemal adına Orhan Kemal Müzesi'nde gerçekleştirilen programa, ailesi, sevenleri ve arkadaşlarının yanı sıra edebiyat dünyasından isimler katıldı.

Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, açılış konuşmasında, "Orhan Kemal sokakların yazarı, halkın yazarı. Onun için onun doğum günü de sokakta olmalıydı. Hep birlikte buradayız. Gönül gönüle bir aradayız. Türk edebiyatının önemli bir ismi. Kendimizden çok şey bulduğumuz bir yazar. Ancak 30 yıl sonra müzesini açıp, ailece burada buluşma ortamını yaratmış olduk. O açıdan çok mutluyum. Orhan Kemal'in eserleri hepimizin yüreğinde kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Nur Sürer de 1979'da ilk çalıştığı film uyarlamasının Orhan Kemal'in "Bereketli Topraklar" olduğunu dile getirerek, "Filmimiz çok fazla gösterilemedi. Yenileştirildikten sonra Taksim'de bir sinemada ilk defa izledim. Bugüne kadar bence Türkiye sinemasında çekilmiş en iyi işçi filmlerinden biri olduğunu hala söylemek istiyorum. Yönetmenimiz çok iyiydi. Sanatçılar, yazarlar, çizerler hiçbir zaman unutulmayacak. Biz öleceğiz. Bir sürü insan hala Orhan Kemal'i okuyor olacak." dedi.

Program tenor Aykut Yılmaz'ın "Orhan Kemal Şarkıları" dinletisiyle son buldu.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel

Kültür Sanat Etkinlikler Orhan Kemal Doğum Günü Edebiyat Güncel Kültür Sanat Yaşam

Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi

Bugüne kadar herkesten gizlenen delil ilk kez ortaya çıktı

 Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: 'Gelip öcünü benden alsalardı'

"Gelip öcünü benden alsalardı"

 İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi

Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı

Ayağının tozuyla büyüledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Sociedad Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? 16 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, İkizler burcu yorumu! 16 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Real Sociedad Real Madrid maçı CANLI izle! Real Sociedad Real Madrid maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Rizespor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Rizespor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica maçı hangi kanalda? Benfica Santa Clara maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? S Sport CANLI izle! (REAL SOCİEDAD REAL MADRİD) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Galatasaray Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! GS Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Ipswich Town maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Ipswich Town geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Icardi neden yok? Icardi sakat mı, Rizespor maçında neden oynamıyor, yedek mi? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı link!
title