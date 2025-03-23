Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
İBB'ye kayyum atanacak mı? İmamoğlu için terör soruşturmasında karar verildi

İBB'ye kayyum atanacak mı? Terör soruşturmasında karar verildi
İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste

İBB soruşturmasında peş peşe tutuklamalar! İşte isim isim tam liste
İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki

İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'den ilk tepki

"Örgütün kasası" olarak anılan iş insanı Ali Nuhoğlu tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve evinde 40 milyon TL işyerinde de 1 milyon 300 bin dolar ele geçirilen işinsanı Ali Nuhoğlu tutuklandı. Nuhoğlu soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak anılıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiaları ile başlatılan soruşturma devam ederken, kararlar açıklanmaya başladı.

ALİ NUHOĞLU TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturmada ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Ali Nuhoğlu tutuklandı. Nuhoğlu başsavcılığın soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak adlandırılıyordu.

NUHOĞLU'NUN EMNİYET İFADESİ

Nuhoğlu emniyet ifadesinde, 'Şirketimde bulunan paraların kasasını ben kendim açarak polislere gösterdim' derken, Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadığını söyledi.

İFADESİNDE ŞEMA GÖSTERİLDİ

Ali Nuhoğlu'na ifadesinde bir şema gösterilerek, "Yukarıda yapılan tespitler ile alakalı detaylıca açıklama yapınız' diye soruldu. Nuhoğlu cevabında, "İmamoğlu İnşaat'ın almış olduğu yukarıda belirtilen taşınmazla ilgili benim bir bilgim ve ilgim yoktur" İfadesini kullandı.

'Örgütün kasası' olarak anılan iş insanı Ali Nuhoğlu tutuklandı

ALİ NUHOĞLU KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında tutuklanan alınan Ali Nuhoğlu, 1962 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamlayan Nuhoğlu, üniversite eğitimini ise Bulgaristan'da bulunan Sofya Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi alarak tamamladı.

Nuhoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ali Nuhoğlu, 1986 yılında ailesiyle birlikte kurduğu inşaat firmasıyla birçok ülkede hizmet veriyor.

Nuhoğlu İnşaat'ın İstanbul, Ankara, Irak-Bağdat ve Erbil, Libya-Trablus, Kazakistan-Almaata ve Katar'da ofisi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıkemal çelik:

Ben böyle bir organize kötülüğü Ergenekon ve. Balyoz da da görmüştüm, yani siz hala aynisiniz da bu millet aynı değil farki siz de göreceksiniz

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkemal çelik:

avukatların ulaşamadığı ifadelere şemalara varan kadar siz nasıl ulaşıyorsunuz,?

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYahya Akçay:

Akpnin ve fetöcükerin kumpasıdır bunu Ha la anlayan varsa geri zekalılar akp pkk ve fetö beraberler fetöcü hakim savcılar atılmadı dolduruldu atatürkçü gerçek halkın savcıları hakimleri atıldı şimdi fetöcü yinevralinatla iş başında

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHurlu Hazretleri:

ulan adam iş insanı bu kadar parası olmasa zaten iş insanı olmaz !

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

bildiğim nuhoğlu inşaat ak partili belediyelere çok iş yapmıştı atın düşürdüğü bayrampaşa şehir parkını nuhoğlu inşaat yapmıştı yapılana kadar oraya çok tüp vermiştim açılana kadar yollar bozulmasın diye tüp arabasını içeri almadılar tüpleri hep içeri caddeden sırtımda taşıdım çok eşeklik yaptım çok sırtımın dili olsada size söylese

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title