'Örgütün kasası' olarak anılan iş insanı Ali Nuhoğlu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 106 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiaları ile başlatılan soruşturma devam ederken, kararlar açıklanmaya başladı.

ALİ NUHOĞLU TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturmada ofisinde 1 milyon 300 bin dolar para ele geçirilen Ali Nuhoğlu tutuklandı. Nuhoğlu başsavcılığın soruşturma dosyasında Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak adlandırılıyordu.

NUHOĞLU'NUN EMNİYET İFADESİ

Nuhoğlu emniyet ifadesinde, 'Şirketimde bulunan paraların kasasını ben kendim açarak polislere gösterdim' derken, Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ihaleleri herhangi bir kişisel tanışıklık nedeniyle almadığını söyledi.

İFADESİNDE ŞEMA GÖSTERİLDİ

Ali Nuhoğlu'na ifadesinde bir şema gösterilerek, "Yukarıda yapılan tespitler ile alakalı detaylıca açıklama yapınız' diye soruldu. Nuhoğlu cevabında, "İmamoğlu İnşaat'ın almış olduğu yukarıda belirtilen taşınmazla ilgili benim bir bilgim ve ilgim yoktur" İfadesini kullandı.

ALİ NUHOĞLU KİMDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturma kapsamında tutuklanan alınan Ali Nuhoğlu, 1962 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamlayan Nuhoğlu, üniversite eğitimini ise Bulgaristan'da bulunan Sofya Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi alarak tamamladı.

Nuhoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ali Nuhoğlu, 1986 yılında ailesiyle birlikte kurduğu inşaat firmasıyla birçok ülkede hizmet veriyor.

Nuhoğlu İnşaat'ın İstanbul, Ankara, Irak-Bağdat ve Erbil, Libya-Trablus, Kazakistan-Almaata ve Katar'da ofisi bulunuyor.