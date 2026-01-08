Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Bae Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rashed Mohamed Abdulla Al Shamsi ile Görüştü

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rashed Mohamed Abdulla Al Shamsi'yi Ankara'da kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rashed Mohamed Abdulla Al Shamsi'yı kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı."

Kaynak: ANKA / Güncel
