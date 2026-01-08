Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Bae Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rashed Mohamed Abdulla Al Shamsi ile Görüştü
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rashed Mohamed Abdulla Al Shamsi'yı kabul etti. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı."
Kaynak: ANKA / Güncel